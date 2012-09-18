Доделать сайт на Joomlа

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Закрыт3 заявки85 просмотров

Есть сайт, его нужно до оформить, списки вывести как нужно, оформить меню. Есть пример сайт-образец как должно быть. Фоновые картинки сделать

13 лет назад
fofonred
Денис 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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