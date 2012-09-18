Прикрутить пару функций на сайт под wordpress

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Необходимо срочно прикрутить recaptcha на сайте под wordpress в форму регистрации пользователей плагина Profile Builder и сделать следующую функцию в плагине Forms Manager:

необходимо, чтобы при загрузке пользователем файла этому файлу присваивался ID и выводился пользователю. Ну и чтобы естественно этот ID еще в админ. части плагина Forms отображался.

WordPress
13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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