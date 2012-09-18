Реализовать онлайн конструктор изображений

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки157 просмотров

Функционал конструктора небольшой, ограничен задачами проекта,

напоминает что-то похожее на конструктор маек.

ВОЗМОЖНОСТИ:

1. Выбор формы и текстуры подложки фона

(выбор из существующих + загрузка своей);

2. Вставка набиваемого текста (цвет, размер, шрифт из набора);

3. Вставка изображений (из списка или своих загруженных);

4. Указание цвета прозрачного фона на изображении и допуска (fuzziness, т.е. какое количество близких цветов становятся прозрачными).

5. Операции: Переместить, Повернуть, Масштабировать, Zoom

6. Сохранить финальное изображение.

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13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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