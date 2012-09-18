Привет всем обитателям веб-ланса. Необходимо спрограммить сайт каталог на нашем самописном движке. Дизайн с версткой имеется. Краткое ТЗ в приложении. Предлогайте сроки и цену. Спасибо ...
Реализовать онлайн конструктор изображений
Функционал конструктора небольшой, ограничен задачами проекта,
напоминает что-то похожее на конструктор маек.
ВОЗМОЖНОСТИ:
1. Выбор формы и текстуры подложки фона
(выбор из существующих + загрузка своей);
2. Вставка набиваемого текста (цвет, размер, шрифт из набора);
3. Вставка изображений (из списка или своих загруженных);
4. Указание цвета прозрачного фона на изображении и допуска (fuzziness, т.е. какое количество близких цветов становятся прозрачными).
5. Операции: Переместить, Повернуть, Масштабировать, Zoom
6. Сохранить финальное изображение.
Присылайте ссылки на аналогичные работы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт - http://pussytoys.ru/group/vibratoryi/ Суть ошибки: 1. в фильтрах выбираем - "от 2000 до 5000" ( не важно что угодно можно выбрать в фильтрах), на аяхе отрабатывается список товаров ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
http://www.zapchasti-gazel.ru/ , надо сделать а) чтобы корзина в левом меню появлялась только тогда, когда совершается покупка. А Интерент магазин на сайте стоит только в разделе зеркала (http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala) б) вот тут например - ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть сайт - http://ggmebel.ru/ на modx cms, нужно: 1) сделать, чтобы при нажатии на логотип - происходил переход на главную страницу 2) в разделах каталога, например тут - http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel/klassika , сделать 4 ...Завершен13 лет назад
Добрый день. Необходимо срочно разработать модуль соцопроса для Joomla 1.7. Срок 1-2 суток. В аттаче приблизительный дизайн страницы модуля. Он будет переделан для интеграции модуля в материал без переопределения стилей или доработки существующего шаблона сайта. ...Закрыт13 лет назад
Требуется разработка портала по недвижимости . Ищу команду разработчиков которые смогут реализовать проект в заданный срок и по реальной цене. Подробности при переписке.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Установка скрипта вручную через PHPMyAdmin, в связи с отсутствием установочного файла install.php.Завершен13 лет назад
- $50
Всем привет. требуется поправить флеш заставку на сайте. Добавить анимированных голубей на город. Оплата яндекс деньгами по факту.Завершен13 лет назад
- $120
Необходимо натянуть готовый дизайн, сверстать и наполнить сайт статьями и фото (будут предоставлены), заполнить и настроить служебные характеристики сайта (см. ТЗ), разместить на хостинге (учетки предоставлю). Пожалуйста при участии в заявке указывайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Есть такая задача: есть у меня масса форумов, на которых есть профиль(юзер с логином и паролем). Необходимо написать небольшое дополнение для CMS или какого либо форума. Суть задачи: чтобы любой зарегистрированный в CMS или ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад