Добрый день. Необходимо срочно разработать модуль соцопроса для Joomla 1.7. Срок 1-2 суток. В аттаче приблизительный дизайн страницы модуля. Он будет переделан для интеграции модуля в материал без переопределения стилей или доработки существующего шаблона сайта. ...
Нужно доработать сайт на modx cms
Есть сайт - http://ggmebel.ru/ на modx cms, нужно:
1) сделать, чтобы при нажатии на логотип - происходил переход на главную страницу
2) в разделах каталога, например тут - http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel/klassika , сделать 4 картинки в ряд, уменьшив при этом в размере сами картинки и формить все это в какую нибудь таблицу, чтобы смотрелось симпатичнее, или может сделать рамки у фоток.
3) в мягкой мебели - http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel , надо сделать еще разбивку на кресла и диваны. Надо пройтись по всему разделу http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel и во всех страницах товаров (где есть кресло и диван отдельно), например тут - http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel , разделить фотки на 2 части и создать отдельные страницы для кресел и для диванов.
4) в товарах - http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel/klassika/divan1 , надо подверстать сопутствующие товары, чтобы нормально выводились.
5) все картинки на сайте (включая сам общий дизайн, картинки в каталоге, картинки товаров) - уменьшить в размере, но при этом, чтобы не потерялось качество, если надо - то какие то перевести в jpeg
6) если есть возможность, то надо увеличить скорость загрузки страниц - сейчас долго грузится почти все.
7) в странице каталога есть названия коллекций - например, http://ggmebel.ru/katalog/myagkaya-mebel/klassika тут - MONICA , надо сделать, чтобы и когда жмем на MONICA - то внутри сверху выводилась MONICA
Пишите сроки и стоимость.
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