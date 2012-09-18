Установка скрипта

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок140 просмотров

Установка скрипта вручную через PHPMyAdmin, в связи с отсутствием установочного файла install.php.

13 лет назад
rijiiap
Андрей 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Очень грамотный и исполнительный программист. Исполнил заказ за считанные минуты. Буду всегда работать с этим человеком и всем рекомендую. Спасибо огромное.
Заказчик надежный, честный, порядочный, грамотные задачи... В общем все бы такие были – было бы всем счастье тогда точно. Надеюсь с вами работать ещё.

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
13 лет назад