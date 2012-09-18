Требуется провести изменения в верстке интернет магазина на Джумле. Просьба реально оценивать свои силы. Заинтересовавшимся вышлю ТЗ
Сделать эффект перелета картинки в корзину. Jquery
Сделать эффект перелета картинки товара в корзину и пересчета количества в корзине.
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