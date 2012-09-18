Сделать эффект перелета картинки в корзину. Jquery

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Завершен3 заявки135 просмотров

Сделать эффект перелета картинки товара в корзину и пересчета количества в корзине.

jQuery
13 лет назад
work_web
46 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Максим сделал все быстро и качественно, никаких замечаний. Буду еще обращаться.
Спасибо за взаимовыгодное сотрудничество.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад