Поправить работу javascript в IE8

Необходимо создать каталог. "Дерево" каталога есть, фирменные цвета, шрифты есть. Просто чтобы это "дерево" каталога воплотить в жизнь, т.е. чтобы открывался на компьютере! Ребята, помогите! Сроки горят!!! Подробности могу объяснить по телефону, скайпу.