Поправить работу javascript в IE8

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Завершен3 заявки125 просмотров

Здравствуйте. Нужно поправить работу javascript в IE8, проблемы скорее всего с событием .click Скрипты элементарные, просто нет времени искать решение, т.к. горят сроки. Цена ваша, оплата Яндекс деньгами после проверки на работоспособность.

Нужен профессионал, который сделает работу быстро и качественно.

JavaScript
13 лет назад
5piritist
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Павел сделал работу оперативно и в точности по заданию. Планирую обращаться к нему в дальнейшем.
Влад грамотно объяснил задачу, ответил на все вопросы по заданию и оплатил работу.

Заявки фрилансеров

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад