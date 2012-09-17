Разработка системы модулей и сниппетов MODX EVO

Приветствую!

Ищу грамотного специалиста по modx EVO для реализации проекта по поиску банков/банкоматов России.

Есть ТЗ-описание того что требуется.

Из особенностей:

1. использование GeoIP на сайте

2. использование JOT + anythingrating к отзывам, так же формируется общий рейтинг банка.

3. так-как банков много, управление подстраницами банка (многоуровневое идёт) нужно в отдельном модуле. В дерево документов оставлять нельзя, иначе до критического значения дойдет. Важно чтобы у разработчика уже были какие-то наработки свои в этом плане.

Работа целиком на длительное время, поэтому и разбита на этапы, соответственно и оплата будет поэтапная.

Данный проект не потянуть тем, кто на стандартных инструментах реализовывает проекты.

Пишите в личку с ссылками на портфолио и e-mail, вышлю ТЗ.