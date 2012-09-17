Настройка Sphinx и CMUSphinx

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка102 просмотра

Здравствуйте,

Требуется:

1) Настроить Sphinx, добавив новый языковый словарь (в стандартной версии Сфинкс не поддерживает этот язык). Файл словаря уже готов (имеется ввиду написание различных словоформ).

2) Sphinx уже установлен на виртуальный сервер, но не настроен для работы в веб. Нужно его настроить для работы в веб.

3) Проиндексировать до 30 сайтов.

4) Прикрутить к CMUSphinx новый язык для распознавания хотя бы 20-30 слов.

Сколько это будет стоить и какие сроки?

13 лет назад
freezeman
Алексей 
48 лет
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Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
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11 лет назад
13 лет назад
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Павел 
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