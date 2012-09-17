Настройка Sphinx и CMUSphinx

Здравствуйте,

Требуется:

1) Настроить Sphinx, добавив новый языковый словарь (в стандартной версии Сфинкс не поддерживает этот язык). Файл словаря уже готов (имеется ввиду написание различных словоформ).

2) Sphinx уже установлен на виртуальный сервер, но не настроен для работы в веб. Нужно его настроить для работы в веб.

3) Проиндексировать до 30 сайтов.

4) Прикрутить к CMUSphinx новый язык для распознавания хотя бы 20-30 слов.

Сколько это будет стоить и какие сроки?