Здравствуйте, Требуется: 1) Настроить Sphinx, добавив новый языковый словарь (в стандартной версии Сфинкс не поддерживает этот язык). Файл словаря уже готов (имеется ввиду написание различных словоформ). 2) Sphinx ...
Доработка сайта на Друпал
Сайт на обычном Drupal 7, сделано немного.
Прикрепил ТЗ. Интересует цена и сроки.
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