Доработка сайта на Друпал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок135 просмотров

Сайт на обычном Drupal 7, сделано немного.

Прикрепил ТЗ. Интересует цена и сроки.

Drupal
13 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров