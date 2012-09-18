Доработка скрипта JS (facebook, google+)

Здравствуйте,

Чтоб правильно понять о чем я говорю вам надо зайти на facebook в игру global warfare. https://apps.facebook.com/globalwarfaregame/

установить расширение greasemonkey если вас броузер firefox

или tampermonkey на crome.

скрипт отсюда: http://www.asylum-serve.com/gw/117903.user.js

после установки скрипта войдите в игру и вы увидите кнопку GW-LT справа.

вся проблема что он работает на facebook а в google+ не поднимается.

предыдущая версия скрипта одинаково работает в обоих сайтах

вот ссылка на старую версию скрипта: http://userscripts.org/scripts/version/117903/432482.user.js

немного о скрипте(если это вам поможет лучше разобраться).

скрипт представляет из себя некую автоматизацию процессов игры, автопостройка поиск и т.д

все то что мне нужно это подправить скрипт так чтоб он запустился на этой же игре только на серверах google+

не нужно вносить изменения в функционал.

за доп. информацией обращайтесь в приват.

Спасибо.