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Доработка скрипта JS (facebook, google+)
Здравствуйте,
Чтоб правильно понять о чем я говорю вам надо зайти на facebook в игру global warfare. https://apps.facebook.com/globalwarfaregame/
установить расширение greasemonkey если вас броузер firefox
или tampermonkey на crome.
скрипт отсюда: http://www.asylum-serve.com/gw/117903.user.js
после установки скрипта войдите в игру и вы увидите кнопку GW-LT справа.
вся проблема что он работает на facebook а в google+ не поднимается.
предыдущая версия скрипта одинаково работает в обоих сайтах
вот ссылка на старую версию скрипта: http://userscripts.org/scripts/version/117903/432482.user.js
немного о скрипте(если это вам поможет лучше разобраться).
скрипт представляет из себя некую автоматизацию процессов игры, автопостройка поиск и т.д
все то что мне нужно это подправить скрипт так чтоб он запустился на этой же игре только на серверах google+
не нужно вносить изменения в функционал.
за доп. информацией обращайтесь в приват.
Спасибо.
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