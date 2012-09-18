Доработать функционал модуля магазина на DLE

День добрый. Требуется доработать функционал модуля магазина для ДЛЕ.

Нужна доработка.

Модуль установлен на сайте _margaroli-rus.ru

Всего важных доработок две.

1 - Сделать нормальную подгрузку изображений.

Пример как здесь:

http://dle.net.ua/uploads/posts/2010-06/1276249675_19.jpg

Вывод в письмо, которое приходит к админу - не с уведомлением о заказе, а чтобы присылало суть заказа.

Плюс возможность печатать из админки.

2 - Расширенная сортировка для своей категории.

Соответственно в своей категории, когда забивается товар, должны будут выскакивать поля для выборки.

Плюс выборка возможна и по производителю.

Примеры реализации:

http://www.prestig.ru/products/view/41381_VA101_1R_032A_C

http://www.fcenter.ru›Интернет-магазин

Срок - 7 дней.