Необходимо подключить эквайринг к WebAsyst Shop-Script на базе модулей оплаты. Возможность отложенной оплаты. Инструкция по подключению во вложении.
Доработать функционал модуля магазина на DLE
День добрый. Требуется доработать функционал модуля магазина для ДЛЕ.
Нужна доработка.
Модуль установлен на сайте _margaroli-rus.ru
Всего важных доработок две.
1 - Сделать нормальную подгрузку изображений.
Пример как здесь:
http://dle.net.ua/uploads/posts/2010-06/1276249675_19.jpg
Вывод в письмо, которое приходит к админу - не с уведомлением о заказе, а чтобы присылало суть заказа.
Плюс возможность печатать из админки.
2 - Расширенная сортировка для своей категории.
Соответственно в своей категории, когда забивается товар, должны будут выскакивать поля для выборки.
Плюс выборка возможна и по производителю.
Примеры реализации:
http://www.prestig.ru/products/view/41381_VA101_1R_032A_C
http://www.fcenter.ru›Интернет-магазин
Срок - 7 дней.
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