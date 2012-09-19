День добрый. Требуется доработать функционал модуля магазина для ДЛЕ. Нужна доработка. Модуль установлен на сайте _margaroli-rus.ru Всего важных доработок две. 1 - Сделать нормальную подгрузку изображений. Пример как здесь: ...
Исправить ошибку в админке на дв. каталога Scriptо
После переноса сайта на другой сервер перестали сохраняться изменения в административной панеле управления (главная панель).
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