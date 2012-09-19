Исправить ошибку в админке на дв. каталога Scriptо

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Завершен3 заявки116 просмотров

После переноса сайта на другой сервер перестали сохраняться изменения в административной панеле управления (главная панель).

13 лет назад
stas34
50 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Павел все сделал быстро и четко. Ответственно отнесся к работе. Побольше бы таких специалистов.
Рекомендую Сатнислава как ответственного и добросовестного заказчика. Все условия договоренности с его стороны были выполнены. Надеюсь в дальнейшем еще не раз поработаем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад