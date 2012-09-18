Привет всем обитателям веб-ланса. Необходимо спрограммить сайт каталог на нашем самописном движке. Дизайн с версткой имеется. Краткое ТЗ в приложении. Предлогайте сроки и цену. Спасибо ...
Доработка по сайту, сайт на joomla
http://www.zapchasti-gazel.ru/ , надо сделать
а) чтобы корзина в левом меню появлялась только тогда, когда совершается покупка. А Интерент магазин на сайте стоит только в разделе зеркала (http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala)
б) вот тут например - http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala/43-zerkala-gazel?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=29&category_id=8, есть три варианта зеркал - левое, правое, цена за комплект и когда выбираем "цена за комлект 2060 руб. , то приписывается "+1530 за шт." - это берется из статуса товара в виртуал марте. Вот можно убрать эти "+1530 за шт." на самом сайте везде, но естественно оставить в свойствах.
Пишите цены и сроки.
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