Доработки на Битрикс

http://www.zapchasti-gazel.ru/ , надо сделать а) чтобы корзина в левом меню появлялась только тогда, когда совершается покупка. А Интерент магазин на сайте стоит только в разделе зеркала (http://www.zapchasti-gazel.ru/zerkala) б) вот тут например - ...