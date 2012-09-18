Доработки на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Нужно доработать сайт http://www.bersano.ru на битриксе. Требуется сделать:

- наладить интеграцию смарт риэлт, т. е. выводы всех слайдеров, смарт объектов на главную страницу и т.д. (программа скачивается из админки),

- создать соответствующие разделы,

- добавить соцсети внизу главной страницы,

- установить плагин «гугл планета земля» https://developers.google.com/earth

- верхний слайдер, там должны крутиться объекты со страницы “элитные объекты” (страницу нужно сделать),

- нижний слайдер, случайные объекты с любых разделов,

- шрифт кнопок увеличить на размер,

- расшириный поиск прикрутить из стандартного шаблона 1с.

Осталяйте цену и сроки работы.

13 лет назад
behterov
42 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров