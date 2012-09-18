Необходимо срочно прикрутить recaptcha на сайте под wordpress в форму регистрации пользователей плагина Profile Builder и сделать следующую функцию в плагине Forms Manager: необходимо, чтобы при загрузке пользователем файла этому файлу присваивался ID и ...
Доработки на Битрикс
Нужно доработать сайт http://www.bersano.ru на битриксе. Требуется сделать:
- наладить интеграцию смарт риэлт, т. е. выводы всех слайдеров, смарт объектов на главную страницу и т.д. (программа скачивается из админки),
- создать соответствующие разделы,
- добавить соцсети внизу главной страницы,
- установить плагин «гугл планета земля» https://developers.google.com/earth
- верхний слайдер, там должны крутиться объекты со страницы “элитные объекты” (страницу нужно сделать),
- нижний слайдер, случайные объекты с любых разделов,
- шрифт кнопок увеличить на размер,
- расшириный поиск прикрутить из стандартного шаблона 1с.
Осталяйте цену и сроки работы.
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