Эффекты JS + CSS + HTML5.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки149 просмотров

Эффекты JS + CSS + HTML5.

Сайт простой по структуре, однако требует усердия в части эффектов.

Кросс-браузерная реализация (все браузеры, IE>=7)

Присылайте ссылки только на ваши работы по теме.

Рассматриваются предложения от специалистов с опытом работы от года и живым портфолио.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
arrogantos
Павел 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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