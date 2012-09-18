Создать удобную доску объявлений

Добрый день.

Нужно прикрутить доску объявлений для сайта http://www.renessans-club.com/poisk-partnera-dlya-balnyh-tantsev

Так которая есть не совсем удобная... дорабатывать ее очень геморно, как мне кажется. Категории и настройки должны быть такими же..

Нужно:

1. Более понятный интерфейс

2. Хорошая СЕО настройка

3. Полная интеграция с сайтом на Джумла

Предлагайте ваши варианты компонентов доска объявлений для джумла при подоче заявки, без варианта заявку рассматривать не буду!