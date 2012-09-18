Поставить сайт на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок127 просмотров

Доброго.

Имеем сайт http://stavto.com надо поставить его на жумалу + сделать раздел со статьями вот такого плана http://www.tdtemp.com/stati-i-obzory

ЧПУ и т.п. соответственно.

Joomla
13 лет назад
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
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rockdev
Вартан 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад