Добрый день. Нужно прикрутить доску объявлений для сайта http://www.renessans-club.com/poisk-partnera-dlya-balnyh-tantsev Так которая есть не совсем удобная... дорабатывать ее очень геморно, как мне кажется. Категории и настройки должны быть такими же.. Нужно: ...
Верстка сайта. Приватно для Рыбка Александр
Нужно подготовить верстку всех страниц сайта, для дальнейшей натяжки на движок. Движок наш, программист который будет работать с готовой версткой тоже наш. Нужно только все сверстать.
на сайте будут использоваться скрипты, а именно горизонтальное листание контента (как на ipad)
Также будет внутренний скролл.
Дизайн в приложении
Сразу пишите свою цену за работу и прикладывайте свое портфолио.
icq – 423117008
skype – vpromo
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $120Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо реализовать горизонтальный слайдер, который должен выглядеть как в приложенном к проекту скриншоте и функционировать как на данном сайте - premierpack.com. Слайдер нужно сделать с помощью этого плагина: http://wordpress.org/extend/plugins/anythingslider-for-wordpress/ ...Завершен13 лет назад
Неодходимо написать модуль интеграции друпал и редмайн в части http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/Rest_TimeEntries Создать новую сущности: - Проект - Отметка о затраченном времени Импорт через модуль feeds ...Закрыт13 лет назад
Есть 2 задачи по сайту на WordPress Ранее на сайте была одна база проектов домов .../doma-iz-pestovo/. Сейчас нужно добавить новую. Всвязи с этим нужно внести изменения в шаблон краткого и подробного описание ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходимо отредактировать css файл, так что бы корректно расположить в шапки 7 "кнопок" навигации. Стоимость 200-300руб.Веб-программирование23 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо создать форму бронирования на сайте(wordpress) подобную этой - http://www.chayka.nnov.ru/bron/ стоимость 300-500 руб.Завершен13 лет назад
для продающей страницы необходимо сделать удобную форму с функционалом : 1. Загрузка фото 2. Возможность сделать онлайн фото 3. Имя 4. e-mail Кнопка заказать и далее переход на страницу оплатыВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть скрипт голосования (5 звезд) PHP+MySQL+Java. Скрипты очень маленькие. Надо доработать. Что надо исправить: - В Firefox звезды при onmouseout не перерисовываются - В Opera и IE перерисовка звезд ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно реализовать возможность выбора сопутствующего товара. Товаров в магазине будет немного, поэтому в админке при редактировании товара сделать выпадающий список со всеми товарами из базы с возможностью множественного выбора. Сопутствующий товар ...Закрыт13 лет назад
- $50
В базу данных хранятся прямые линки на товары от поставщиков. Надо сделать модуль, который раз в день проверял бы эти линки и их содержание (цена, наличие в продаже). Основная валюта лит, а у поставщиков могут ...Закрыт13 лет назад