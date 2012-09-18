Верстка сайта. Приватно для Рыбка Александр

Нужно подготовить верстку всех страниц сайта, для дальнейшей натяжки на движок. Движок наш, программист который будет работать с готовой версткой тоже наш. Нужно только все сверстать.

на сайте будут использоваться скрипты, а именно горизонтальное листание контента (как на ipad)

Также будет внутренний скролл.

Дизайн в приложении

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