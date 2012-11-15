Сайт агентства недвижимости

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Завершен9 заявок209 просмотров

Вёрстка есть, надо сделать всё остальное.

http://2pichok.com/nehovaysyatopol/ipoteka/

http://2pichok.com/nehovaysyatopol/ipoteka/inner.html

13 лет назад
nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$370
16 дней
Ребята справились на отлично, взяли адекватную сумму, написали подробные инструкции и были очень терпеливы, многократно отвечая на вопросы не очень компетентного в веб-разработке заказчика. Спасибо за хорошую работу!
Отличный заказчик! Оплата в срок, четкая постановка задачи. Всегда на связи. Приятно работать. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vovasl
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад