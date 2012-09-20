Нужен парсер для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок131 просмотр

Есть сайт с новостями около ~700 новостей в 6 категориях, нужно спарсить от туда все новости на dle 9.6 utf-8,

и на выходе дать мне .sql файл и папку uploads с картинками новостей..

Возьмется кто? срок 1-2 дня..

DLESQL
13 лет назад
subone19
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Все сделано в лучшем виде!
Аналогично :))

Заявки фрилансеров

wendel
Иван 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад