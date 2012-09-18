Скрипт на Java Script для Adobe Indesign CS3

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Нужно создать несколько скриптов на Java Script для Adobe Indesign CS3.

Результатом запуска скрипта должны быть графики - какие именно, решим позже с исполнителем.

Ничего мега-сложного не должно быть.

Сроки - месяц.

С вопросами в ЛС. Жду предложений, цен, портфолио.

Java
13 лет назад
NamelessEndless
Ирина 
34 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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