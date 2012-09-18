Есть сайт, на нем флеш видео. Почему то перестало работать. Нужно помочь разобраться в проблеме.
Нужен магазин по продаже файлов (сток)
Идея – доступны фотографии (типа Gallery) их можно купить (в высоком разрешении)
Чего не хватает в типичных скриптах: наш алгоритм работы такой
1) Есть фотографы – они заливают, массово, файлы зайдя в свой профиль;
• При этом фотографии имеют ID: fio999 (буква_цифра)
2) Желательно иметь соответствие «имя файла» - ID_на_сайте (в кабинете)
3) Движок CodeIgniter (OpenCart) * ну или другой (Возможно RoR)
P.S. шаблон (html+css) будет предоставлен
P.P.S. бюджет ~ 150 дол.
Заявки фрилансеров
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