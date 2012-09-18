Нужен магазин по продаже файлов (сток)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки134 просмотра

Идея – доступны фотографии (типа Gallery) их можно купить (в высоком разрешении)

Чего не хватает в типичных скриптах: наш алгоритм работы такой

1) Есть фотографы – они заливают, массово, файлы зайдя в свой профиль;

• При этом фотографии имеют ID: fio999 (буква_цифра)

2) Желательно иметь соответствие «имя файла» - ID_на_сайте (в кабинете)

3) Движок CodeIgniter (OpenCart) * ну или другой (Возможно RoR)

P.S. шаблон (html+css) будет предоставлен

P.P.S. бюджет ~ 150 дол.

CodeIgniterCSSHTMLOpencart
13 лет назад
ezodoc
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров