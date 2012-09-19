Редирект через php или .htaccess

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Закрыт6 заявок154 просмотра

Приветствую. На старый домен идёт трафик по двум ссылкам с разными значениями "zdes-raznyi-text", нужно его редиректить на новый домен, передавая это значение.

http://olddomain.ru/got.php?sid=35&tds-key=zdes-raznyi-text

http://olddomain.ru/got.php?sid=27&tds-key=zdes-raznyi-text

- сюда идёт трафик

http://newdomain.ru/?1&keyword=zdes-raznyi-text - сюда нужно перенаправлять

п.с. Возможно нужно только исправить что-то в этой строчке(.htaccess):

RewriteRule ^got.php?sid=35&tds-key=(.*)$ http://newdomain.ru/?1&keyword= [L,R]

PHP
13 лет назад
Netstate
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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