У нас есть сайт на Joomla 2.5, на который установлен компонент JReviews. Нужно поменять шаблон этого компонента в соответствии с макетом дизайнера. Компонент JReviews позволяет добавлять в него различные записи, чтобы пользователи ...
Редирект через php или .htaccess
Приветствую. На старый домен идёт трафик по двум ссылкам с разными значениями "zdes-raznyi-text", нужно его редиректить на новый домен, передавая это значение.
http://olddomain.ru/got.php?sid=35&tds-key=zdes-raznyi-text
http://olddomain.ru/got.php?sid=27&tds-key=zdes-raznyi-text
- сюда идёт трафик
http://newdomain.ru/?1&keyword=zdes-raznyi-text - сюда нужно перенаправлять
п.с. Возможно нужно только исправить что-то в этой строчке(.htaccess):
RewriteRule ^got.php?sid=35&tds-key=(.*)$ http://newdomain.ru/?1&keyword= [L,R]
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