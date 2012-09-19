Нужны программисты на Kohana Framework

Основное требование ответственность и желание работать!

Для работы понадобятся знания php, Kohana Framework и желательно ExtJs.

Удаленная работа, гибкий график, оплата как почасовая так и за определенный объём работ.

Заинтересованные в высокооплачиваемой и интересной работе — пишите в личку.

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З.п 1500 руб/день.

Еженедельное перечисление денег на электронные платежные системы.

Для специалистов доказавших свой уровень на практике оплата будет увеличиваться.

Программистов с опытом работы менее 3х лет просьба не беспокоить.