Модуль перекрестных ссылок для joomla

Требуется написать модуль на joomla или подобрать что-то похожее.

Имеется множество статей каждая со своим заглавием, нужно найти в тексте каждой новости фразы которые совпадают с названием других новостей и сформировать из них ссылки на эти новости. Каждая новость имеет уникальное заглавие.

Должна быть возможность выбирать новости между которыми делать перелинковку.

Мне нужна простая реализация выполненная в обратном порядке тоесть берется название первой статьи и прогоняется по тексту всех статей если в тексте находится идентичная названию фраза то она становится ссылкой на ту статью у которой эта фраза является названием.

Потом название второй статьи и все по новой.

Должна быть возможность учета и не учета регистра.