Нужен толковый программер.
Модуль перекрестных ссылок для joomla
Требуется написать модуль на joomla или подобрать что-то похожее.
Имеется множество статей каждая со своим заглавием, нужно найти в тексте каждой новости фразы которые совпадают с названием других новостей и сформировать из них ссылки на эти новости. Каждая новость имеет уникальное заглавие.
Должна быть возможность выбирать новости между которыми делать перелинковку.
Мне нужна простая реализация выполненная в обратном порядке тоесть берется название первой статьи и прогоняется по тексту всех статей если в тексте находится идентичная названию фраза то она становится ссылкой на ту статью у которой эта фраза является названием.
Потом название второй статьи и все по новой.
Должна быть возможность учета и не учета регистра.
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