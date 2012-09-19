Создание формы отправки данных с сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок160 просмотров

Нужна рабочая форма с проверкой на заполнение полей этой формы отправки данных с сайта на почту в модальном окне.

что то на подобие http//itsklad.org.ua

13 лет назад
marcouk
Руслан 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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