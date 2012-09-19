Программист на удаленку

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки177 просмотров

В нашу команду требуется второй программист на удаленную работу.

Навыки:

Отличное знание PHP, MYSQL, JS, AJAX, HTML, верстка должна быть на уровне.

Знание бесплатных движков типа Joomla, MODx, Opencart и тп.

Отсутствие вредных привычек типа: срыва сроков, неожиданной болезни бабушки и тп.

Работа предполагается по проектная, постоянная. Загрузка около 20 часов в неделю в начале.

Обслуживание сайтов клиентов, программирование модулей CMS, верстка.

От вас скайп в рабочие часы.

AJAXHTMLJavaScriptJoomlaMODXMySQLOpencartPHP
13 лет назад
Islidex
Михаил 
41 год
17 лет в сервисе
Был
год назад

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