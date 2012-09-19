Слайдшоу для сайта на drupal 6

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Сделать слайдшоу для сайта на друпал 6 по примеру http://landofcoder.com/demo/jquery/lofslidernews/

1) слайдшоу для главной страницы из очереди Nodequeue

2) слайдшоу для страниц терминов из отобранных статей

Чуть подробней - в файле.

Пишите свою стоимость и сроки.

DrupaljQuery
13 лет назад
Geotlon
47 лет
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров