Нужен сайт турагентства.

Дизайн либо делаю я, либо Вы, как договоримся.

Укажите CMS. Предпочтительно, видимо, Drupal.

Бюджет вместе с дизайном - около 30 тыс. руб.

Но нужно показать пример интересного сайта по функционалу близкого к турагентству.

Как максимум - с системами заказа билетов.

Но не обязательно.

Можно отдельно оговорить стоимость за составление тех. задания.

Вариант 1

Информация о странах с фотографиями

Форма онлайн-заявки

+еще что-то

Вариант 2

То же самое + более сложные модули, например,

+ элементы www.aerotravel.ru

+ элементы онлайн-бронирования (прикрутить сторонние стандартные модули с сайтов туроператоров).

Прочие пожелания, они обсуждаются, будут они или нет:

В сайте нужно будет разместить встаевыемые модули

по on-line бронирование отелей типа booking.com

только другого поставщика услуг.

Я так понимаю они встраивают его сами только нужно знать куда...

Второй встраиваемый модуль по бронированию туров на море (условно)

Поставщиком услуг будет www.solvex.travel

они так же предлагали встроить свой модуль.

Туры по России встраиваемый модуль от СОЗВЕЗДИЯ http://sozvezdie-tour.ru

По авиабилетам неплохо вложить переход на сайт www.anywayanyday.com/

только чтобы клиент не видел куда перешел, просто ему должен открыться

поисковик с припиской, что сервисный сбор за бронирование составляет

и бронирование не производилось, а выдавалась бы анкета для заполнения и

запрос пересылался на эл.почту мне.

Основное должен быть свой модуль по коттеджам в Финляндии в виде поисковой

таблицы.

Чтобы можно было задать параметры поиска, а вам бы выдавались варианты.

Примеры систем: www.lomarengas.fi

www.finlandcot.ru

www.fincot.ru/

http://www.luxholiday.fi/

www.prozapad.ru

www.ecotour-spb.ru/

Может вообще предложения по коттеджам повесить на отдельный сайт со словами

cottage(s) villa(s) book in finland suomi

В бронировании коттеджей хорошо бы вложить карту финляндии лучше

интерактивную как у Lomarengas

1 лист общей информации ПРАВИЛА БРОНИРОВАНИЯ КОТТЕДЖЕЙ

далее страницы по разделам в виде таблиц

номер или название коттеджа картинка описание цена забронировать

1 раздел ИМАТРА.ЛАППЕЕНРАНТА САВОНЛИННА МИККЕЛИ

2 раздел КОТКА КОУВОЛА ХЕЛЬСИНКИ

3 раздел ЛАХТИ ТАМПЕРЕ ХЯМЕЕНЛИННА

4 раздел КИТЕЕ КУОПИО НУРМЕС

5 раздел ЯМСЯ ЮВЯСКЮЛЯ ЛАУКАА

6 раздел ЛАПЛАНДИЯ

7 раздел АЛАНДСКИЕ ОСТРОВА

8 раздел ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ

Химос, Тахко, Вуокатти, Рука, Леви, Юлляс

Еще хочется чтобы было всплывающее окно on-line консультант (как я поняла

это общение через ISQ)

пример на сайтах: http://www.gamaun.ru/

Кстати у них хорошо представлена система бронирования по коттеджам.

Страницы и разделы:

верхнее поле: логотип на фоне фотки коттеджа например.

Ниже разделы:

Главная О компании Контакты Как оплатить

Правое поле:

Новости

On-line консультант

Может еще потом что-нибудь добавим

Левое поле:

Страны:

ФИНЛЯНДИЯ

ШВЕЦИЯ

НОРВЕГИЯ

ДАНИЯ

ЭСТОНИЯ

ЛИТВА

ЛАТВИЯ

ТУРЦИЯ

ГРЕЦИЯ

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

ФРАНЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ЧЕХИЯ

и т.д.

кликаешь на страну и переходишь на общую информацию и далее ссылки на услуги

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПОЛЕ:

блоки с картинкой 3 блока в строке

3 строки

Название блоков можно менять (удалять блоки и добавлять новые блоки)

Первый блок: КОТТЕДЖИ В ФИНЛЯНДИИ

Второй меняющийся блок НОВЫЙ ГОД 2013

3 блок ОТЕЛИ В ФИНЛЯНДИИ

4 блок ОТЕЛИ ПО ВСЕМУ МИРУ On-Line

5 блок БИЛЕТЫ НА ПАРОМЫ

6 блок АВИА и Ж/Д билеты

7 блок ЭСТОНИЯ ЛИТВА ЛАТВИЯ

8 блок ВСЕ НА МОРЕ!

9 блок ТУРЫ ПО РОССИИ

Нижнее поле: логотипы наших партнеров например SOKOS HOLIDAY CLUB и т.д.