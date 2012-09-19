Django-developer в стартап

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка125 просмотров

Ищем django разработчика.

Вначале будем платить почасово либо по проектно. Потом возможно в команду на ЗП и процент.

Требования:

1) опыт работы

2) возможность выполнить тестовое задание на 30 минут

3) общая адекватность

4) отвественность

Django
13 лет назад
iamthegoodbot
Нефёдов 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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