Нужен человек на удаленку, на постоянное сотрудничество. - Верстка из psd – в шаблон wordpress - Верстка из html в шаблон wordpress В идеале, чтобы ...
Django-developer в стартап
Ищем django разработчика.
Вначале будем платить почасово либо по проектно. Потом возможно в команду на ЗП и процент.
Требования:
1) опыт работы
2) возможность выполнить тестовое задание на 30 минут
3) общая адекватность
4) отвественность
Заявки фрилансеров
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