Верстка сайта (много скриптов)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок157 просмотров

Нужно сверстать интересный сайт.

Опыт работы со скриптами обязательно!

Подробности в

скайп - vpromo

icq - 423117008

13 лет назад
vpromo
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров