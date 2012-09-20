Здравствуйте, Требуется сделать аналогичный функционал по нашему дизайну на JS с возможностью изменения данных для расчета. http://www.migzaim.ru/savings.htm#cl1
Онлайн конструкор макетов
Необходимо сделать онлайн конструктор макетов для сайта по полиграфии.
По примеру сайта: http://vizitka.ua/constructor_visitok.htm
Пожалуйста, указывайте сроки и цену за разработку.
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