Онлайн конструкор макетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки119 просмотров

Необходимо сделать онлайн конструктор макетов для сайта по полиграфии.

По примеру сайта: http://vizitka.ua/constructor_visitok.htm

Пожалуйста, указывайте сроки и цену за разработку.

13 лет назад
omniawp
36 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров