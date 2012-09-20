Прикрутить к компоненту Joomla Estate Agent Improved v1.5.3 Яндекс карты. Имеющиеся в нём гугл карты убрать (заменить). Фукционал карт гугла перенести на яндекс карты (автопоиск объекта на карте по введённым координатам или адресу)
Интернет-магазины на 1C-bitrix
Необходима программная часть интернет-магазина на 1с-bitrix с интерграцией с 1с (дизайн, верстка и работы с 1с с нашей стороны).
В дальнейшем — поддержка и постоянное развитие проекта.
Плюс, мы как студия заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежным разработчиком на 1с-bitrix в различных проектах в связи с большой нагрузкой на данный момент.
Присылайте ваше портфолио по сайтам на битриксе, а также обязательно укажите примерные цены и сроки на программную часть среднего интернет-магазина на битриксе. Пишите на почту [email protected]. Владимир. Студия IT 24\7
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