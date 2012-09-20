Интернет-магазины на 1C-bitrix

Необходима программная часть интернет-магазина на 1с-bitrix с интерграцией с 1с (дизайн, верстка и работы с 1с с нашей стороны).

В дальнейшем — поддержка и постоянное развитие проекта.

Плюс, мы как студия заинтересованы в постоянном сотрудничестве с надежным разработчиком на 1с-bitrix в различных проектах в связи с большой нагрузкой на данный момент.

Присылайте ваше портфолио по сайтам на битриксе, а также обязательно укажите примерные цены и сроки на программную часть среднего интернет-магазина на битриксе. Пишите на почту [email protected]. Владимир. Студия IT 24\7