Прикрутить к компоненту Joomla Estate Agent Improved v1.5.3 Яндекс карты. Имеющиеся в нём гугл карты убрать (заменить). Фукционал карт гугла перенести на яндекс карты (автопоиск объекта на карте по введённым координатам или адресу)
Написать плагин для Mediawiki
Дано:
наша страница (разделы «напитки» и «где остановиться») — http://thaiwiki.net/index.php?title=Национальный_парк_Кхао_Сок
исходная страница (разделы drink и sleep) — http://wikitravel.org/en/Khao_Sok_National_Park#Drink
Как видите, в исходной странице спец. теги для оформления мест парсятся особым образом. Нужно сделать плагин, который будет парсить эти теги также точно. Что не нужно делать: у них реализовано редактирование каждого места — вот это совершенно не нужно. ЗАДАЧА — очень быстро сделать так, чтобы всё выглядело читабельно, а не полностью повторять их функционал. Даже логотип-телефончик делать необязательно.
Прошу подавать заявки только если вы гуру mediawiki и можете написать подобное за 2-3 часа.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Структура csv : [UN_ID],[ID_GROUP],[PIN],[ID_TYPE],[SHORT_TXT1],[STATUS_1], ... , [STATUS_n] , [SHORT_TXT2] Алгоритм : В форму на сайте (нужно сделать) , вводится UN_ID , PIN , ставится ID_TYPE (0 или ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Создание сайта на WordPress Необходимо создать сайт журнала на WordPress. Функционал сайта предусматривает размещение статей, разделенных по выпускам, архив, региональные выпуски. Также планируется поиск записей по критериям, регистрация пользователей. Дизайн ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Необходимо разработать приложение-калькулятор (на сайт) для просчета полиграфической продукции. Что бы после выбора параметров клиент мог узнать цену на изделие.Веб-программирование17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходима программная часть интернет-магазина на 1с-bitrix с интерграцией с 1с (дизайн, верстка и работы с 1с с нашей стороны). В дальнейшем — поддержка и постоянное развитие проекта. Плюс, мы как студия ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо сделать онлайн конструктор макетов для сайта по полиграфии. По примеру сайта: http://vizitka.ua/constructor_visitok.htm Пожалуйста, указывайте сроки и цену за разработку.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Требуется сделать аналогичный функционал по нашему дизайну на JS с возможностью изменения данных для расчета. http://www.migzaim.ru/savings.htm#cl1Веб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $40
Необходимо натянуть верстку сайтаВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать личный кабинет пользователя сервиса. Авторизация происходит через Joomla, API работает посредством отправки XML-пакета, методом POST, на удаленный сервер, и получением ответного XML. Для отправки необходимо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо полностью настроить счетчик GA для интернет-магазина, а именно мы должны иметь возможность видеть источники траффика, такие как директ, адвордс, естественный поиск, тогр.меил. Видеть заказы, сделанные пользователями из этих источников и их суммы. Естественно, должно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад