Написать плагин для Mediawiki

Дано:

наша страница (разделы «напитки» и «где остановиться») — http://thaiwiki.net/index.php?title=Национальный_парк_Кхао_Сок

исходная страница (разделы drink и sleep) — http://wikitravel.org/en/Khao_Sok_National_Park#Drink

Как видите, в исходной странице спец. теги для оформления мест парсятся особым образом. Нужно сделать плагин, который будет парсить эти теги также точно. Что не нужно делать: у них реализовано редактирование каждого места — вот это совершенно не нужно. ЗАДАЧА — очень быстро сделать так, чтобы всё выглядело читабельно, а не полностью повторять их функционал. Даже логотип-телефончик делать необязательно.

Прошу подавать заявки только если вы гуру mediawiki и можете написать подобное за 2-3 часа.