Поправить сайт на Joomla

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Завершен7 заявок170 просмотров

Добрый день!

Требуется внести небольшие правки на сайт (cms joomla)

1 Поправить проблемы с переводом

2 Сделать с 1-го меню 2

сайт wmmoney точка net

Более детально в лс!

Joomla
13 лет назад
webpro77
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Все сделано быстро и качественно! Отличный исполнитель!
Оплату произвёл вовремя. Грамотно составлено тех задание по проекту. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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