Наладить и оптимизировать работу интернет-магазина

Есть интернет магазин:

http://www.vd-san.ru/

Джомла + виртуемарт.

Товара на данный момент в нем не так много - около 350 едениц.

В магазине реализована сортировка - пример на странице - http://www.vd-san.ru/sanfayans.html сделана она с помощью Сherry Picker.

Когда выдееляем допустим один цвет то хоть и долго но товар сортируется. Выбираем потом второй цвет - сайт не справляется и появляется белый экран. Хостинг хороший, дело явно не в нем.

Если кто сможет исправить проблему - оставляейте заявки.