Наладить и оптимизировать работу интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки130 просмотров

Есть интернет магазин:

http://www.vd-san.ru/

Джомла + виртуемарт.

Товара на данный момент в нем не так много - около 350 едениц.

В магазине реализована сортировка - пример на странице - http://www.vd-san.ru/sanfayans.html сделана она с помощью Сherry Picker.

Когда выдееляем допустим один цвет то хоть и долго но товар сортируется. Выбираем потом второй цвет - сайт не справляется и появляется белый экран. Хостинг хороший, дело явно не в нем.

Если кто сможет исправить проблему - оставляейте заявки.

13 лет назад
anatoliykob
Анатолий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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