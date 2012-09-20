Скрипт обратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок140 просмотров

Надо написать рабочий скрипт для отправки данных с сайта.

пример скрипта ssk.ua в шапке заказ обратного звонка

рисунок формы в файле

13 лет назад
marcouk
Руслан 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$7
1 день
Сделал все быстро и класно! Спасибо
Хороший заказчик, все что необходимо сделать - четко и кратко изложено. Мои наилучшие рекомендации

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад