Работа с датами! Нужно сделать один класс и 4 функции для обновления дат
Нужна помощь в программировании PHP для Woredpress
Необходимо сложное программирование PHP под спицефические нужды на движке Wordpress. Детально при переписке. Важно чтобы качественно и недорого.
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