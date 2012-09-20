Нужна помощь в программировании PHP для Woredpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Необходимо сложное программирование PHP под спицефические нужды на движке Wordpress. Детально при переписке. Важно чтобы качественно и недорого.

PHPWordPress
13 лет назад
oz-style
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mastercard
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$100
6 дней

Заявки фрилансеров

mastercard
Роман 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад