Скрипт расчета расстояний

Пример скрипта http://ati.su/Trace/Default.aspx?EntityType=Trace&City1=2747&City5=3611&MapVisible=True

Нужно сделать такой же. Привязка идет к гугл картам. Можно использовать API. По ссылке дан пример того, что нужно.

От вас цена и срок.