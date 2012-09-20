Пример скрипта http://ati.su/Trace/Default.aspx?EntityType=Trace&City1=2747&City5=3611&MapVisible=True Нужно сделать такой же. Привязка идет к гугл картам. Можно использовать API. По ссылке дан пример того, что нужно. От вас цена и срок.
Нужно разработать приложения для PC & MAC
Проек оригинально клиент хотел выполнит на базе Крома но желатально обяснит и как сделать из етого ПК приложение. Задача софта в крадце такая:
На серверной части находится База с определенним контентом. Софт заключает из себя определнний инструмент которий помогает индивидуальному юзеру кастомизировать видачу етого контента. Есть админины, есть узеры. Контент ето пессинек ( набор разных церковных песен). Софт позволяет создавать иднвидуальную програмку которою можно отпечатать. Софт позволят вибирать и следить какие песни уже пользовались какие нет.
Более подробное Т3 дам. Т3 на Английском. Нужно под МАС и РС
Требуются человек либо группа лудей с оптытом разработаки C and C++. Дизайн наш. Подробное Т3 имеется. T3 in ENGLISH
Заявки фрилансеров
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