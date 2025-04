Нужно разработать приложения для PC & MAC

Проек оригинально клиент хотел выполнит на базе Крома но желатально обяснит и как сделать из етого ПК приложение. Задача софта в крадце такая:

На серверной части находится База с определенним контентом. Софт заключает из себя определнний инструмент которий помогает индивидуальному юзеру кастомизировать видачу етого контента. Есть админины, есть узеры. Контент ето пессинек ( набор разных церковных песен). Софт позволяет создавать иднвидуальную програмку которою можно отпечатать. Софт позволят вибирать и следить какие песни уже пользовались какие нет.

Более подробное Т3 дам. Т3 на Английском. Нужно под МАС и РС

Требуются человек либо группа лудей с оптытом разработаки C and C++. Дизайн наш. Подробное Т3 имеется. T3 in ENGLISH