Работа с датами! Нужно сделать один класс и 4 функции для обновления дат
Сохранить фото с описанием из ВКонтакте
Добрый день!
Есть порядка 50 альбомов в группе Вконтакте.
На данное мгновение они уже не актуальны.
Нужно сохранить фотографии вместе с описаниями, прежде чем удалить эти альбомы из группы.
Вариант закачать масово фото есть - SaveFrom.net, но необходимо сохранить и описание фото.
Готов рассмотреть варианты решения этой проблемы.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
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