Сохранить фото с описанием из ВКонтакте

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Завершен3 заявки280 просмотров

Добрый день!

Есть порядка 50 альбомов в группе Вконтакте.

На данное мгновение они уже не актуальны.

Нужно сохранить фотографии вместе с описаниями, прежде чем удалить эти альбомы из группы.

Вариант закачать масово фото есть - SaveFrom.net, но необходимо сохранить и описание фото.

Готов рассмотреть варианты решения этой проблемы.

Спасибо.

13 лет назад
haukka
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$45
1 день
Всё сделано чётко и быстро. Профессионал. Рекомендую.
Спасибо, всё отлично, оплата во вовремя, постоянно на связи. Готов к новым проектам!

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад