Нужно написание софта для склейки флеш-ролика

... примерно похожий на 3DReader , но она только по горизонту 360 градусов, мне же нужно и в вертикальной плоскости (полусфера 90 градусов). Нужен продукт для производства ролика, на выходе из которого хотелось бы иметь сам ролик, меню простое стрелки вращения и зум, логотип и что то для защиты ролика от копирования.