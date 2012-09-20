Разработка сервиса знакомств

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки128 просмотров

Программист для разработки high-load проекта.

Требуется разработка сервиса знакомств и инструментов для привлечения и монетизации пользователей;

(структура баз данных, API проекта) анализ баз данных проекта, оптимизация, масштабирование, нагрузоустойчивость

Нужен хороший, достойный программист на удаленную работу.

Требования:

- Опыт разработки высоконагруженных приложений (применение ООП, паттернов проектирования)

- Опыт работы с СУБД (SQL, NoSQL), знание языка структурированных запросов

- Отличное знание HTML4 (HTML5, как преимущество), CSS3, JavaScript (владение популярными фреймворками, как преимущество)

- Понимание принципа работы развлекательных сервисов, социальных сетей;

Оплата за завершенный проект 2000 у.е.

HTMLJavaScriptSQL
13 лет назад
merkot
Павел 
44 года
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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