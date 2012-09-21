Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Разыскиваются талантливые программисты
Добрый день. Группой компаний для реализации своих проектов неспешно разыскиваются талантливые разработчики.
Качества которые для нас важны, по убыванию важности:
- Точное соблюдение сроков
- Прямота рук и кода
- Честность (я очень ценю когда человек говорит прямо и без экивоков, особенно когда дело касается работы и срыва сроков)
- Ответственность (если вы сломали руку, самое лучшее что вы можете сделать - сообщить об этом, а не пропасть на 2 недели молча)
Немного о тех кто нам нужен:
- Php, Rubi, JavaScript, Ajax, JQuery, html5/css3 вызывают у вас только положительные эмоции
- Опыт программирования, наличие проектов с непосредственным участием
- Опыт работы с высоконагруженными проектами крайне желателен
- Понимание, как работает MySQL под нагрузкой
- Любовь к своей работе
- Нам бы хотелось работать с людьми которые будут не только программировать, но и думать, предлагать, быть в тренде технологий, периодически говорить "Нет, тут лучше использовать не то, а это, и вот почему ..."
- Наличия скайпа, голоса, микрофона, и интернета
Конкретного требования к программисту или программистам сейчас нет, в ближайшем обозримом будущем назревает несколько крупных проектов в которых ещё не до конца понятно какие связки технологий будут использоваться. Поэтому мы заранее хотим собрать пул людей которые в принципе заинтересованы+достаточно квалифицированы, чтобы когда настанет время, не заниматься судорожным поиском.
Работа удаленная, так как разыскиваются разные люди разной крутости мы не можем написать свои финансовые ожидания. От вас нужно написать письмо на мейл [email protected] с указанием всего чего посчитаете нужным указать, обязательными данными являются квота за час, за день, за месяц работы в долларах, и контактные данные (предпочтительно скайп)
P.S. Если вы протирали клавиатуру после того как кто-то кодил на Rubi - не указывайте пожалуйста "тесное знакомство с Rubi" в письме :)
P.S.S. Мы не пытаемся найти вундеркинда который совмещает в себе профессионализм во всех описанных языках, мы ищем нескольких людей.
Заявки фрилансеров
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