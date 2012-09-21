Изменить параметр

Ребята нужна помощ... нужно поменять параметр таймаута в программе. А точнее параметры частоты обновления информации с сервера.

разкомпелированная програмка в прикрепленом архиве.. если возьметесь по результату 300руб на мобильнок или через терминалы на любые услуги. закинул в http://files.mail.ru/T63G87

Там компилятор и 2 версии программы

старую я переделал там все просто: assets/www/helper.js и там меняем таймауты(для примера)

а вот с новой пока не разобраться никак где что и к чему а рыться некогда,а прогу хотелось бы обновить я с ней работаю