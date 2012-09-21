Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Консультации по разворачиванию сайта
Есть разработанная программа (C#, SQL, MVC4). На локальном компьютере сайт удается поднять, однако при переносе его на сервер возникает целый ряд сложностей. Экран отображается совсем не так как он был разработан. Необходимо
1. Понять "Чего в супе не хватает". Возможно на сервере что то нужно до установить, или как то иначе настроить.
2. Устранить неисправности и подробно объяснить что нужно было сделать.
3. В перспективе (Отдельная работа по отдельному договору) – доработка экранных форм и устранение замечаний по новому ТЗ.
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