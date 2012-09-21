В общем есть форум, движок IPB В запущенном виде, хотел бы его привести в порядок как по дизайну шапки так и в общем. Может быть переехать на другой движок, если это возможно без ...
Адаптировать сайт (Битрикс) под мобильную версию.
Работаю с теми, кто покажет портфолио по реализации сайта, разработанного под мобильную платформу на битриксе.
Сайт покажу, тому кто понравился. Бюджет обсуждаем.
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