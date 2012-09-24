Работаю с теми, кто покажет портфолио по реализации сайта, разработанного под мобильную платформу на битриксе. Сайт покажу, тому кто понравился. Бюджет обсуждаем.
Сделать и активировать токен к Google AdWords API
Нужно создать девелоперский аккаунт, подключить его к аккаунту, на котором висит эдвордс, и зарегистрировать для него апи-токен.
Просьба оставлять заявки только тем, у кого в недавнем времени был успешный опыт активации апи-токена.
Либо мы готовы заплатить за консультацию по данной проблеме:
1. https://scrobly.com/SNJuDjr7uqJpKanBYQCw
2. https://scrobly.com/xd5T7FYPEDidAhxF1238
Выбранный исполнитель
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