Сделать и активировать токен к Google AdWords API

Нужно создать девелоперский аккаунт, подключить его к аккаунту, на котором висит эдвордс, и зарегистрировать для него апи-токен.

Просьба оставлять заявки только тем, у кого в недавнем времени был успешный опыт активации апи-токена.

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