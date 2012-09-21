Интеграция Akeeba Subscription и мерчанта

Необходимо интегрировать расширение и данный мерчант. Вся документация по мерчанту есть. В комплекте с компонентом есть много модулей оплаты, поэтому, взяв их за пример не составит труда сделать это для опытного человека.

Сразу скажу, что предоплат не делаю. Доказательством выполненной работы будет служить готовый пример на вашем тестовом сайте. После того, как увижу что всё отлично работает плачу деньги, вы мне передаёте модуль.